logo
Русский Українська

BTC/USD

54575.14

ETH/USD

3627.17

LTC/USD

183.10

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле говорят, что попытались «нащупать» перечень вопросов для встречи Зеленского и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле говорят, что попытались «нащупать» перечень вопросов для встречи Зеленского и Путина

В Кремле говорят, что контактировали с Киевом по поводу встречи Путина и Зеленского

сегодня, 16:23
Автор:

Кравцев Сергей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что заместитель руководителя администрации президента РФ общался с представителями украинской власти, чтобы попытаться "нащупать" ряд тем, которые могли бы подыматься на саммите Зеленского и Путина. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское агентство ТАСС.

В Кремле говорят, что попытались «нащупать» перечень вопросов для встречи Зеленского и Путина

Владимир Путин фото: Reuters

Песков акцентировал внимание на том, что до сих пор не удается достигнуть компромиссного решения по ряду вопросов. По словам спикера российского президента, Дмитрию Козаку было поручено провести переговоры с украинской стороной, чтобы попытаться найти понимание с официальным Киевом по ряду вопросов. 

Пресс-секретарь президента РФ отметил, предлагался целый спектр вариантов тем, которые могли бы стать ключевыми на встрече Зеленского и Путина, но в итоге о какой-то готовности со стороны Киева пойти на встречу Москве говорить так и не приходится. Поскольку общей повестки дня для встречи не получилось выработать, то и нет никаких оснований такую встречу проводить.

Отметим, впервые информация о том, что администрация президента РФ и Офис президента Украины начали подготовку к встрече лидеров России и Украины появилась 6 октября из сообщений в российских СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков назвал украинцев, которые ненавидят россиян, родственниками, которых просто ввели в заблуждение. Кремль не считает, что Россия потеряла свои родственные связи с украинцами.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Песков рассказал, какая вероятность того, что Путин и Зеленский встретятся в этом году.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/12602479
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ