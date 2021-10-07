В Кремле говорят, что попытались «нащупать» перечень вопросов для встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что заместитель руководителя администрации президента РФ общался с представителями украинской власти, чтобы попытаться "нащупать" ряд тем, которые могли бы подыматься на саммите Зеленского и Путина. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское агентство ТАСС.

Владимир Путин фото: Reuters

Песков акцентировал внимание на том, что до сих пор не удается достигнуть компромиссного решения по ряду вопросов. По словам спикера российского президента, Дмитрию Козаку было поручено провести переговоры с украинской стороной, чтобы попытаться найти понимание с официальным Киевом по ряду вопросов.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, предлагался целый спектр вариантов тем, которые могли бы стать ключевыми на встрече Зеленского и Путина, но в итоге о какой-то готовности со стороны Киева пойти на встречу Москве говорить так и не приходится. Поскольку общей повестки дня для встречи не получилось выработать, то и нет никаких оснований такую встречу проводить.

Отметим, впервые информация о том, что администрация президента РФ и Офис президента Украины начали подготовку к встрече лидеров России и Украины появилась 6 октября из сообщений в российских СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков назвал украинцев, которые ненавидят россиян, родственниками, которых просто ввели в заблуждение. Кремль не считает, что Россия потеряла свои родственные связи с украинцами.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Песков рассказал, какая вероятность того, что Путин и Зеленский встретятся в этом году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!