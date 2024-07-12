В Кремле набросились на Байден с обвинениями после его оговорок о Путине и Зеленском

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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатор Дмитрий Песков назвали абсолютно неприемлемыми слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине. В частности, он прокомментировал оговору главы Белого дома, когда он назвал президент Владимира Зеленского Путиным, а потом исправился в "пренебрежительном тоне".
Дмитрий Песков
По его словам, такое поведение "никак не красит главу американского государства".
При этом представитель Кремля отметил, что весь мир обратил внимание на оговорки Байдена. По его мнению, такой резонанс эти оговорки получили в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые всем миром наблюдают в США.
Также Песков отказался комментировать шансы Байдена переизбраться после таких оговорок. Он добавил, что этим должны заниматься сами американцы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден дважды назвал Владимира Зеленского "президентом Путиным". Сначала лидер США оговорился во время своего выступления по Ukraine Compact, а затем во второй раз во время пресс-конференции после саммита НАТО.
Эксперты считают, что каждая последующая оговорка Байдена будет влиять на его рейтинги. По их мнению, Байден и его штаб попали в ловушку, из которой нет выхода.
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Ігор
сегодня, 13:03
Так ці два Карли схожі один на одного. Не дивно, що маразм Байден не здатен їх розрізнити. Не дивно що самі Карли невдоволені. Одного захищає його вірний Санчо Панса. Інший, натхненний порошком, твори Пушкіна спалює, бо той створив образ злого бородатого Карли.