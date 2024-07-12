В Кремле набросились на Байден с обвинениями после его оговорок о Путине и Зеленском

Спикер кремлевского диктатор Дмитрий Песков назвали абсолютно неприемлемыми слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине. В частности, он прокомментировал оговору главы Белого дома, когда он назвал президент Владимира Зеленского Путиным, а потом исправился в "пренебрежительном тоне".

Дмитрий Песков

"Есть смысл сказать, что мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым, непозволительным поведение для главы государства. Я имею в виду высказывания в отношении президента Путина", — заявил Песков.

По его словам, такое поведение "никак не красит главу американского государства".

"Вот это уже то, на что мы обращаем непосредственное внимание, и то, что для нас является абсолютно неприемлемым", — добавил Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что весь мир обратил внимание на оговорки Байдена. По его мнению, такой резонанс эти оговорки получили в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые всем миром наблюдают в США.

"Это не наше дело, это внутреннее дело США", — добавил он.

Также Песков отказался комментировать шансы Байдена переизбраться после таких оговорок. Он добавил, что этим должны заниматься сами американцы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден дважды назвал Владимира Зеленского "президентом Путиным". Сначала лидер США оговорился во время своего выступления по Ukraine Compact, а затем во второй раз во время пресс-конференции после саммита НАТО.

Эксперты считают, что каждая последующая оговорка Байдена будет влиять на его рейтинги. По их мнению, Байден и его штаб попали в ловушку, из которой нет выхода.



