Главная Новости Мир Россия В Кремле назвали одно условие для встречи Зеленского и Путина не в Москве
В Кремле назвали одно условие для встречи Зеленского и Путина не в Москве

Кремль заявил, что Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским вне России.

12 мая 2026, 13:20
Slava Kot

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории третьей страны. В то же время в России подчеркнули, что такая встреча возможна только при условии фактического завершения переговорного процесса и подготовки окончательных договоренностей по завершению войны.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал слова Путина о возможности встречи с Зеленским и назвал условие для прямых переговоров между лидерами стран.

"Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любой другой точке, но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс", — сказал Песков.

В Кремле также добавили, что для этого Киеву необходимо провести "большую домашнюю работу". При этом российская сторона не уточняет, о каких именно условиях идет речь. Однако в последние месяцы Москва регулярно выдвигает Украине требования по выводу войск из Донбасса и согласованию российских ультимативных условий для начала переговоров.

Заявления Пескова прозвучали после слов помощника Путина Юрия Ушакова, который 9 мая заявил, что если Зеленский хочет переговоров, то "пусть звонит по телефону в Москву". Позже сам Путин подтвердил готовность к личной встрече, но подчеркнул, что она возможна только после достижения предварительных договоренностей по мирному соглашению. Впоследствии у Зеленского ответили на приглашение Путина в Москву.

