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Slava Kot
В Москве отреагировали на информацию о возможности проведения трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов встретиться с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом только при одном условии – если переговоры будут посвящены финализации уже достигнутых договоренностей.
В Кремле назвали условие для встречи Путина, Зеленского и Трампа
Дмитрий Песков во время общения с журналистами прокомментировал сообщение СМИ о предложении директора ЦРУ Джона Рэтклиффа провести саммит с участием лидеров Украины, США и РФ.
Песков подчеркнул, что Путин не будет встречаться с Зеленским и Трампом для обсуждения условий окончания войны в Украине, а только чтобы окончательно подписать возможные договоренности.
Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву 25 августа предложил Москве провести встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. По данным издания, Ретклифф также обсуждал возможность возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией.