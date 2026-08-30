В Москве отреагировали на информацию о возможности проведения трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов встретиться с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом только при одном условии – если переговоры будут посвящены финализации уже достигнутых договоренностей.

В Кремле назвали условие для встречи Путина, Зеленского и Трампа

Дмитрий Песков во время общения с журналистами прокомментировал сообщение СМИ о предложении директора ЦРУ Джона Рэтклиффа провести саммит с участием лидеров Украины, США и РФ.

"Саммит Путин-Трамп-Зеленский предлагают уже давно проводить. И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства, такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Договоренности — это совсем не примитивное соглашение", — сказал спикер Кремля.

Песков подчеркнул, что Путин не будет встречаться с Зеленским и Трампом для обсуждения условий окончания войны в Украине, а только чтобы окончательно подписать возможные договоренности.

"Президентам встречаться, чтобы это все обсуждать, совершенно бесполезно. Они могут встретиться только для того, чтобы финализировать договоренности", – заявил представитель Путина.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву 25 августа предложил Москве провести встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. По данным издания, Ретклифф также обсуждал возможность возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией.

Также портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали главные приоритеты России в войне против Украины.