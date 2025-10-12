В Кремле обеспокоены: Украина может получить серьезное оружие для ударов по РФ

В России резко отреагировали на заявления о возможной передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Спикер Кремля назвал оружие опасным, ведь оно имеет значительную дальность поражения и может быть оснащено как обычными, так и ядерными боеголовками.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время разговора с российским пропагандистом Павлом Зарубиным заявил, что Кремль "крайне обеспокоен" этой темой, которую представитель Путина назвал одной из самых опасных в контексте современной эскалации между Россией и Западом.

"Оружие это особое — оно может быть и в безъядерном, и в ядерном исполнении. Обладает высокой дальностью. Это серьезное оружие", — заявил представитель Кремля.

В то же время он добавил, что даже в случае получения Киевом ракет Tomahawk ситуация на поле боя "существенно не изменится".

Песков также предположил, что появление у Украины ракет такой дальности может создать опасную ситуацию, поскольку Москва не сможет сразу определить, речь идет о ядерном снаряжении.

"Представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, а мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что должна думать Российская Федерация?", — спросил Песков и пригрозил, что "военные эксперты на Западе должны это понимать".

В начале октября президент США Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk. 11 октября он провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По словам украинского президента, разговор был "конструктивным и результативным".

