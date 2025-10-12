logo_ukra

BTC/USD

111722

ETH/USD

3823.03

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Кремлі занепокоєні: Україна може отримати серйозну зброю для ударів по РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі занепокоєні: Україна може отримати серйозну зброю для ударів по РФ

Росія висловила занепокоєння можливим постачанням Україні ракет Tomahawk. У Кремлі назвали це "серйозною зброєю", що може мати ядерне спорядження.

12 жовтня 2025, 13:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Росії різко відреагували на заяви про можливу передачу Україні американських крилатих ракет Tomahawk. Речник Кремля назвав зброю небезпечною, адже вона має значну дальність ураження та можуть бути оснащені як звичайними, так і ядерними боєголовками.

У Кремлі занепокоєні: Україна може отримати серйозну зброю для ударів по РФ

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним заявив, що Кремль "вкрай занепокоєний" цією темою, яку представник Путіна назвав однією з найнебезпечніших у контексті сучасної ескалації між Росією та Заходом.

"Зброя ця особлива — вона може бути і в без'ядерному, і в ядерному виконанні. Має високу дальність. Це серйозна зброя", — заявив представник Кремля.

Водночас він додав, що навіть у разі отримання Києвом ракет Tomahawk ситуація на полі бою "суттєво не зміниться".

Пєсков також припустив, що поява в України ракет такої дальності може створити небезпечну ситуацію, оскільки Москва не зможе відразу визначити, чи йдеться про ядерне спорядження.

"Уявіть собі, ракета з великим радіусом дії злітає і летить, а ми знаємо, що вона може бути у ядерному виконанні. Що має думати Російська Федерація?", — запитав Пєсков та пригрозив, що "військові експерти на Заході повинні це розуміти".

На початку жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що "майже ухвалив рішення" про передачу Києву крилатих ракет Tomahawk. 11 жовтня він провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. За словами українського президента, розмова була "конструктивною та результативною".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Медведєв пригрозив ударами після слів Трампа про ракети Tomahawk.

Також "Коментарі" писали, що у Кремлі заявили про "готовність" до мирного закінчення війни в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини