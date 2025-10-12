У Кремлі занепокоєні: Україна може отримати серйозну зброю для ударів по РФ

У Росії різко відреагували на заяви про можливу передачу Україні американських крилатих ракет Tomahawk. Речник Кремля назвав зброю небезпечною, адже вона має значну дальність ураження та можуть бути оснащені як звичайними, так і ядерними боєголовками.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним заявив, що Кремль "вкрай занепокоєний" цією темою, яку представник Путіна назвав однією з найнебезпечніших у контексті сучасної ескалації між Росією та Заходом.

"Зброя ця особлива — вона може бути і в без'ядерному, і в ядерному виконанні. Має високу дальність. Це серйозна зброя", — заявив представник Кремля.

Водночас він додав, що навіть у разі отримання Києвом ракет Tomahawk ситуація на полі бою "суттєво не зміниться".

Пєсков також припустив, що поява в України ракет такої дальності може створити небезпечну ситуацію, оскільки Москва не зможе відразу визначити, чи йдеться про ядерне спорядження.

"Уявіть собі, ракета з великим радіусом дії злітає і летить, а ми знаємо, що вона може бути у ядерному виконанні. Що має думати Російська Федерація?", — запитав Пєсков та пригрозив, що "військові експерти на Заході повинні це розуміти".

На початку жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що "майже ухвалив рішення" про передачу Києву крилатих ракет Tomahawk. 11 жовтня він провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. За словами українського президента, розмова була "конструктивною та результативною".

