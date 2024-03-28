logo

BTC/USD

70753.85

ETH/USD

3589.34

LTC/USD

95.87

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле обратились к Дурову о работе Telegram
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле обратились к Дурову о работе Telegram

В Кремле считают, что террористы ИГИЛ были завербованы через Telegram. Песков считает, что Павел Дурова больше внимания уделять работе мессенджера.

сегодня, 11:50
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Спикер Кремля Дмитрий Песков призвал владельца мессенджера Telegram Павла Дурова обращать больше внимания на использование платформы для деятельности террористов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле обратились к Дурову о работе Telegram

Песков обратился к Дурову из-за работы Telegram. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков в комментариях для российских СМИ заявил, что Telegram используется в террористических целях, поэтому ожидает от Дурова определенных действий.

"Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, выросший на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов – используется с террористической целью", — сказал спикер Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что Россия не собирается блокировать работу популярного мессенджера на своих территориях.

Отметим, что российские СМИ указывали, что якобы лиц, совершивших теракт в Москве, вербовали в ИГИЛ через Telegram-каналы террористической организации. Сейчас этот якобы работавший на Таджикистан канал заблокирован.

Напомним, что в результате стрельбы ТЦ "Крокус Холл Сити" были убиты 140 граждан России. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация ИГИЛ, однако Путин и его приспешники пытаются обвинить в инциденте Украину.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в США отреагировали на циничные заявления Владимира Путина и Марии Захаровой относительно якобы причастности Украины к теракту в Москве. Представитель Госдепа США заявил, что такими действиями Путин хочет оправдать войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о депутате Госдумы РФ, который во время эфира пропагандистского шоу на государственном телевидении России заявил о поддержке действий ИГИЛа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости