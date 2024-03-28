В Кремле обратились к Дурову о работе Telegram

Спикер Кремля Дмитрий Песков призвал владельца мессенджера Telegram Павла Дурова обращать больше внимания на использование платформы для деятельности террористов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Песков обратился к Дурову из-за работы Telegram. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков в комментариях для российских СМИ заявил, что Telegram используется в террористических целях, поэтому ожидает от Дурова определенных действий.

"Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, выросший на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов – используется с террористической целью", — сказал спикер Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что Россия не собирается блокировать работу популярного мессенджера на своих территориях.

Отметим, что российские СМИ указывали, что якобы лиц, совершивших теракт в Москве, вербовали в ИГИЛ через Telegram-каналы террористической организации. Сейчас этот якобы работавший на Таджикистан канал заблокирован.

Напомним, что в результате стрельбы ТЦ "Крокус Холл Сити" были убиты 140 граждан России. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация ИГИЛ, однако Путин и его приспешники пытаются обвинить в инциденте Украину.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в США отреагировали на циничные заявления Владимира Путина и Марии Захаровой относительно якобы причастности Украины к теракту в Москве. Представитель Госдепа США заявил, что такими действиями Путин хочет оправдать войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о депутате Госдумы РФ, который во время эфира пропагандистского шоу на государственном телевидении России заявил о поддержке действий ИГИЛа.