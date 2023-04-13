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В Кремле объяснили, почему Путин не пользуется социальными сетями

Любое движение Путина "ловит весь мир", - заявил Песков

сегодня, 17:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент не использует социальные сети, в том числе у него нет Telegram-канала, ведь каждое "его движение ловит весь мир". Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время общения с участниками провластной "Мастерской новых медиа".

В Кремле объяснили, почему Путин не пользуется социальными сетями

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"В отличие от нас с вами он — человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушаются все", — заявил спикер главы Кремля.


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При этом он спросил: "Зачем ему канал в Telegram?"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советник Путина назвал украинцев эльфами, а россиян хоббитами. Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что на территории Украины конструируют новую фантазийную реальность, где украинцы эльфы, а московиты – хоббиты. Советник Путина Владимир Мединский определенный период времени работал министром образования РФ. Поэтому, по его словам, российские школьники должны изучать современную историю России. Мединский повторяет пропагандистские нарративы Кремля и утверждает, что так дети смогут лучше понять войну в Украине. Владимир Мединский утверждает, что в Украине создают фантазийную реальность, меняя историю. Дальше советник Путина настаивал, что Украина является частью "русского мира". По мнению Мединского мир пытался сделать из России колонию, а война в Украине только подтверждает это.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Трамп заявил, что видел любовь Путина к Украине. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил Путина не трогать Украину. Трамп заметил его любовь к Украине, поскольку считает ее частью России. Экспрезидент США Дональд Трамп дал первое интервью с момента суда, состоявшегося в начале апреля. Трамп ответил коротко на обвинения, которые ему были зачитаны на слушаниях, а затем перешел к критике Байдена, в частности из-за вывода войск из Афганистана.



 









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