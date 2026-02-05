Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал публикации западных медиа, связывающих деятельность скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна с интересами Москвы. По его словам, информация о возможных связях Эпштейна с российскими спецслужбами является "несерьезной".

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков на брифинге получил вопрос, как в Кремле воспринимают связи Эпштейна и ФСБ РФ.

"Как угодно, но только несерьезно. Хочется много шутить по поводу таких версий, но не будем тратить на это время", — добавил Песков.

Реакция Кремля раздалась на фоне новой волны публикаций в западных СМИ после анализа большого массива документов по делу Эпштейна. По данным журналистов, в материалах более тысячи раз упоминается имя Владимира Путина, а Москва фигурирует почти в десяти тысячах файлов.

Ранее британское издание Daily Mail со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщало, что сеть контактов, которую годами выстраивал Эпштейн, могла использоваться для сбора компромата на влиятельных лиц. По этой версии, записанные им видеоматериалы могли потенциально представлять интерес для иностранных спецслужб, в том числе российских.

Джеффри Эпштейн был обвинен в торговле людьми, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и изнасиловании. В 2019 году его обнаружили мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке. Официальной причиной смерти было названо самоубийство, однако обстоятельства дела до сих пор порождают многочисленные конспирологические теории из-за круга его влиятельных знакомств в политических и бизнес-элитах.

