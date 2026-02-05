Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував публікації західних медіа, які пов’язують діяльність скандально відомого американського фінансиста Джеффрі Епштейна з інтересами Москви. За його словами, інформація про можливі зв'язки Епштейна з російськими спецслужбами є "несерйозною".

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу отримав питання, як в Кремлі сприймають зв’язки Епштейна та ФСБ РФ.

"Як завгодно, але тільки не серйозно. Хочеться багато жартувати з приводу таких версій, але давайте не витрачатимемо на це час", — додав Пєсков.

Реакція Кремля пролунала на тлі нової хвилі публікацій у західних ЗМІ після аналізу великого масиву документів у справі Епштейна. За даними журналістів, у матеріалах понад тисячу разів згадується ім’я Володимира Путіна, а Москва фігурує майже у десяти тисячах файлів.

Раніше британське видання Daily Mail з посиланням на джерела у західних спецслужбах повідомляло, що мережа контактів, яку роками вибудовував Епштейн, могла використовуватися для збору компромату на впливових осіб. За цією версією, записані ним відеоматеріали могли потенційно становити інтерес для іноземних спецслужб, зокрема російських.

Джеффрі Епштейн був звинувачений у торгівлі людьми, сексуальній експлуатації неповнолітніх і зґвалтуванні. У 2019 році його знайшли мертвим у тюремній камері в Нью-Йорку. Офіційною причиною смерті було названо самогубство, однак обставини справи й досі породжують численні конспірологічні теорії через коло його впливових знайомств у політичних і бізнес-елітах.

