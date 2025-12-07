В Москве заявили, что внимательно следят за обновленной стратегией национальной безопасности США, опубликованной 5 декабря, и уже заметили в ней "значительные изменения". Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя документ, в котором Россия впервые за многие годы перестала упоминаться как "прямая угроза" для Соединенных Штатов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков назвал новые формулировки Вашингтона "положительным сигналом" и добавил, что Москва планирует тщательно изучить стратегию, чтобы оценить ее реальное содержание, а не только тональность.

"В целом эти посылки контрастируют с подходами бывших администраций", — заявил Песков.

В Кремле считают, что изменения могут свидетельствовать о готовности США к "более прагматичному диалогу". Также представитель Путина назвал исключением РФ из списка "прямых угроз" для США положительным шагом.

Обновленная редакция стратегии национальной безопасности США, созданная администрацией Дональда Трампа, значительно отличается от политики предыдущих президентов, в частности Джо Байдена. В 33-страничном документе Россия больше не фигурирует как непосредственная угроза национальной безопасности США.

Также Вашингтон декларирует намерение взаимодействовать с Россией в сфере стратегической стабильности, а ключевым интересом США названо достижение договоренностей по прекращению огня в Украине. Кроме того, документ подчеркивает необходимость обеспечения того, чтобы Украина могла функционировать как "жизнеспособное государство".

Эти формулировки контрастируют с предыдущими документами периода Байдена, в которых Россию называли главной угрозой международной стабильности и демократии. Также в документе отмечают необходимость восстановления стратегической стабильности в отношениях США и России, чтобы снизить риск прямой военной конфронтации.

В стратегии большое внимание уделено не только России, но и Европейскому Союзу. В документе критикуют ряд правительств стран ЕС за якобы "угнетение свободы слова" и политической оппозиции, а также утверждают, что у европейских чиновников "нереалистические ожидания" относительно результатов войны РФ против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп неожиданно направил угрожающее предупреждение Путину о войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о стенограмме Der Spiegel, где европейские лидеры говорят , что "Зеленский должен быть очень осторожным в ближайшие дни", ведь "США предали Украину".