В традиционной для Кремля риторике пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заговорил о "накачке Украины оружием". Как сообщают "Комментарии", об этом пишет "Комсомольская правда".

Песков - фото из открытых источников

Россия считает, что законопроект об активизации программы ленд-лиза будет иметь исключительно негативный эффект. Песков отметил, что принятие закона о ленд-лизе не поспособствует успеху в переговорах между Украиной и Россией.

"Накачка Украины оружием в разных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. Конечно, это скорее будет иметь негативный эффект", — заявил пресс-секретарь Путина Песков.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Белом доме назвали цель Путина после вывода войск из северной части Украины. В Белом доме считают, что вывод российских войск из северной части Украины – это не акт доброй воли агрессора, свидетельствующий о том, что планы Кремля изменились. Разрушение и ослабление Украины – первоначальный план России, который она настроена и сейчас.

Также "Комментарии" писали, что в Европарламенте рассказали о сроках рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС. Время рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском союзе может быть значительно меньше, чем в обычном случае, если Украина оперативно ответит на вопросы Европейской комиссии.

Читайте на портале "Комментарии": в МИД Украины отреагировали на заявления венгерских чиновников. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко высказал позицию Украины относительно заявлений представителей власти Венгрии о готовности платить россии за газ в ее национальной валюте, неприсоединении к санкциям против страны-агрессора.

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