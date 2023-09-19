В Кремле отреагировали на начало военных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на объявление Министерства обороны Азербайджана о начале "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Песков заявил, что Россия пытается дипломатически разрешить ситуацию.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль контактирует как с Азербайджаном, так и с Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе. По словам Пескова, Россия пытается перенаправить ситуацию в "дипломатическое русло".

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"Москва призывает Баку и Ереван соблюдать трехсторонние договоренности по Карабаху, хотя и с учетом новых реалий", — сказал Песков и добавил, что из-за ситуации в Нагорном Карабахе возможны контакты на высшем уровне между Арменией, Азербайджаном и Россией.

Также представитель Кремля высказался в отношении российских миротворцев, которые находятся в Нагорном Карабахе и должны обеспечить мир в регионе.

"Миротворцы РФ в Нагорном Карабахе выполняют свою функцию, но ситуация в регионе остается непростой", — сказал Песков и добавил, что их жизни ничего не угрожает.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на военные действия Азербайджана в нагорном Карабахе. Армянский лидер отметил, что в этом регионе нет военных группировок армии Армении.

Также "Комментарии" писали, что спикер МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв Армении использовать российских миротворцев, чтобы остановить военные действия Азербайджана. Захарова саркастически сообщила, что Армения сама официально признает Карабах частью территорий Азербайджана.