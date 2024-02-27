В Кремле отреагировали на возможность отправить войска НАТО в Украину

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности введения войск НАТО и ЕС на территорию Украины в будущем. По словам Пескова, это приведет к войне между Россией и НАТО.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на сообщение Эммануэля Макрона об обсуждении отправить войска НАТО в Украину.

"Обсуждение на Западе возможности отправки войск на Украину – важный и новый элемент", — сказал Песков.

По словам спикера Кремля, такая ситуация приведет к прямой войне между Россией и военным Альянсом из десятков стран, являющихся партнерами Украины.

"Прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен в случае отправки западных войск на Украину", — добавил Дмитрий Песков.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами стран в Париже заявил, что в настоящее время между членами НАТО и Европейского Союза нет консенсуса по поводу отправки военных на войну в Украину. Однако Макрон добавил, что не исключает такой возможности в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подобное заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По словам словацкого лидера, обсуждения по отправке войск НАТО в Украину обсуждались, однако он не может сказать, какова была бы миссия этих военных в Украине. Кроме того, Фицо добавил, что Словакия не отправит в Украину своих военных. Также президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна не будет отправлять свои войска в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Макрон признал, что НАТО может отправить войска в Украину, но указал на один нюанс.