В Кремле отреагировали на отправку украинских специалистов на Ближний Восток

В Кремле отреагировали на заявления о направлении украинских специалистов по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует давать оценки таким действиям и считает их вопросом двусторонних отношений между Украиной и государствами, которые могут пригласить помощь.

Дмитрий Песков на брифинге получил вопрос прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского по поддержке стран ближневосточного региона, которые сталкиваются с атаками иранских беспилотников.

"В данном случае это скорее вопрос двусторонних отношений киевского режима и тех стран, которые пригласили такой вид помощи. Мы в данном случае не даем никаких оценок", — уклончиво сказал Песков.

Ранее Зеленский неоднократно отмечал, что Украина накопила значительный опыт в борьбе с иранскими дронами, которые Россия активно использует во время полномасштабной войны. По его словам, украинские военные и инженеры в последние годы разработали эффективные методы противодействия таким атакам.

Президент Украины отметил, что Киев готов поделиться этим опытом с партнерами. Для этого уже сформировано несколько команд специалистов, которые были направлены в страны Ближнего Востока, которые подвергаются ударам беспилотников.

