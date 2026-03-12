logo

Россия В Кремле отреагировали на отправку украинских специалистов на Ближний Восток
В Кремле отреагировали на отправку украинских специалистов на Ближний Восток

Песков прокомментировал направление украинских специалистов в страны Ближнего Востока.

12 марта 2026, 12:42
Автор:
Slava Kot

В Кремле отреагировали на заявления о направлении украинских специалистов по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует давать оценки таким действиям и считает их вопросом двусторонних отношений между Украиной и государствами, которые могут пригласить помощь.

В Кремле отреагировали на отправку украинских специалистов на Ближний Восток

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков на брифинге получил вопрос прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского по поддержке стран ближневосточного региона, которые сталкиваются с атаками иранских беспилотников.

"В данном случае это скорее вопрос двусторонних отношений киевского режима и тех стран, которые пригласили такой вид помощи. Мы в данном случае не даем никаких оценок", — уклончиво сказал Песков.

Ранее Зеленский неоднократно отмечал, что Украина накопила значительный опыт в борьбе с иранскими дронами, которые Россия активно использует во время полномасштабной войны. По его словам, украинские военные и инженеры в последние годы разработали эффективные методы противодействия таким атакам.

Президент Украины отметил, что Киев готов поделиться этим опытом с партнерами. Для этого уже сформировано несколько команд специалистов, которые были направлены в страны Ближнего Востока, которые подвергаются ударам беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Ирана назвал Трампу условия окончания войны с США и Израилем. По его словам, Вашингтон должен признать "законное правое" Ирана и произвести выплату репараций.

Также "Комментарии" писали, что Иран нанес ракетный удар по итальянским войскам.



