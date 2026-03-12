В Кремлі відреагували на відправку українських спеціалістів на Близький Схід

У Кремлі відреагували на заяви про направлення українських спеціалістів з протидії безпілотникам до країн Близького Сходу. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не планує давати оцінок таким діям і вважає їх питанням двосторонніх відносин між Україною та державами, які можуть запросити допомогу.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу отримав питання прокоментувати ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо підтримки країн близькосхідного регіону, які стикаються з атаками іранських безпілотників.

"В даному випадку це, скоріше, питання двосторонніх відносин київського режиму та тих країн, які запросили такий вид допомоги. Ми в даному випадку не даємо жодних оцінок", — ухильно відповів Пєсков.

Раніше Зеленський неодноразово наголошував, що Україна накопичила значний досвід у боротьбі з іранськими дронами, які Росія активно використовує під час повномасштабної війни. За його словами, українські військові та інженери протягом останніх років розробили ефективні методи протидії таким атакам.

Президент України зазначив, що Київ готовий поділитися цим досвідом із партнерами. Для цього вже сформовано кілька команд фахівців, які були направлені до країн Близького Сходу, що зазнають ударів безпілотників.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Ірану назвав Трампу умови закінчення війни з США та Ізраїлем. За його словами, Вашингтон має визнати "законне праве" Ірану та здійснити виплату репарацій.

Також "Коментарі" писали, що Іран завдав ракетного удару по італійських військах.