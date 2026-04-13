В Кремле отреагировали на поражение Орбана на выборах в Венгрии

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии после поражения партии премьер-министра Виктора Орбана. По его словам, в Москве будут смотреть на действия нового руководства Венгрии.

Дмитрий Песков во время брифинга отреагировал на результаты выборов в Венгрии.

"Венгры сделали свой выбор. Мы с уважением относимся к нему", — сказал Песков по поводу поражения Орбана.

По его словам, Россия ожидает развития "прагматических контактов" с Петером Мадяром.

"Мы рассчитываем продолжить очень прагматические контакты с новым руководством Венгрии. Мы слышали заявления о готовности вести диалог", – заявил Песков.

Представитель Кремля также призвал не спешить с выводами о возможных изменениях в политике Будапешта, в частности, в вопросах поддержки Украины. По его словам, в Москве "будут наблюдать за дальнейшими действиями" новой власти.

На выборах в Венгрии убедительную победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром, получившая 138 из 199 мест в парламенте. В то же время правящая партия "Фидес", находившаяся у власти более десяти лет, потеряла большинство и получила 55 мандатов.

