logo

BTC/USD

70791

ETH/USD

2188.4

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле отреагировали на поражение Орбана на выборах в Венгрии
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле отреагировали на поражение Орбана на выборах в Венгрии

В Кремле прокомментировали поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии.

13 апреля 2026, 13:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии после поражения партии премьер-министра Виктора Орбана. По его словам, в Москве будут смотреть на действия нового руководства Венгрии.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга отреагировал на результаты выборов в Венгрии.

"Венгры сделали свой выбор. Мы с уважением относимся к нему", — сказал Песков по поводу поражения Орбана.

По его словам, Россия ожидает развития "прагматических контактов" с Петером Мадяром.

"Мы рассчитываем продолжить очень прагматические контакты с новым руководством Венгрии. Мы слышали заявления о готовности вести диалог", – заявил Песков.

Представитель Кремля также призвал не спешить с выводами о возможных изменениях в политике Будапешта, в частности, в вопросах поддержки Украины. По его словам, в Москве "будут наблюдать за дальнейшими действиями" новой власти.

На выборах в Венгрии убедительную победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром, получившая 138 из 199 мест в парламенте. В то же время правящая партия "Фидес", находившаяся у власти более десяти лет, потеряла большинство и получила 55 мандатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции российского чиновника на поражение Орбана на выборах в Венгрии. Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев нарисовал темное будущее для ЕС и заявил о возможности распада блока.

Также "Комментарии" писали, как отреагировал Орбан на свое поражение на выборах в Венгрии. По его словам, результаты голосования стали "болезненными".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости