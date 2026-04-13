Головна Новини Світ Росія Темне майбутнє намалювала Росія для ЄС у першій реакції на поразку Орбана на виборах в Угорщині
Темне майбутнє намалювала Росія для ЄС у першій реакції на поразку Орбана на виборах в Угорщині

У Кремлі відреагували на поразку Орбана в Угорщині. Російський чиновник заявив про можливий "розпад ЄС".

13 квітня 2026, 11:15
Slava Kot

Після результатів парламентських виборів в Угорщині, де перемогла опозиційна партія "Тиса", у Росії пролунали перші різкі заяви. Одним із перших на поразку Віктора Орбана відреагував спеціальний представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

Темне майбутнє намалювала Росія для ЄС у першій реакції на поразку Орбана на виборах в Угорщині

Кирило Дмитрієв. Фото з відкритих джерел

Кирило Дмитрієв відреагував на поразку Віктора Орбана на виборах в Угорщині коментарем до допису британського консерватора Томмі Роббінсона.

"Угорщина впала. Вона буде пронизана, як Лондон, Париж, Берлін... Смерть Європи поширюється", — заявив Роббінсон.

У відповідь Дмитрієв спрогнозував негативні наслідки для Європейського Союзу через результат виборів в Угорщині, який зафіксував поразку Орбана.

"Це лише прискорить розпад ЄС. Подивимося, чи я маю рацію через 4 місяці", – написав Дмитрієв на платформі X.

Таким чином у Москві фактично підтримали наративи, які поширюють євроскептики. 

Вибори, що відбулися 12 квітня, стали переломним моментом для угорської політики. Опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобула переконливу перемогу, отримавши 138 зі 199 мандатів у парламенті. Натомість правляча партія "Фідес", яку очолює Орбан, втратила більшість і отримала лише 56 місць.

Після 16 років домінування Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині. Його політичний курс критикували за проросійську риторику, конфлікти з європейськими інституціями, блокування допомоги Україні та скасування санкцій з РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трампа запитали про поразку Орбана на виборах в Угорщині. Показова реакція президента США потрапила на відео.

Також "Кометнарі" писали, що Ілон Маск 4 словами відреагував на вибори в Угорщині.



