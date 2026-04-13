Slava Kot
Після результатів парламентських виборів в Угорщині, де перемогла опозиційна партія "Тиса", у Росії пролунали перші різкі заяви. Одним із перших на поразку Віктора Орбана відреагував спеціальний представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.
Кирило Дмитрієв.
Кирило Дмитрієв відреагував на поразку Віктора Орбана на виборах в Угорщині коментарем до допису британського консерватора Томмі Роббінсона.
У відповідь Дмитрієв спрогнозував негативні наслідки для Європейського Союзу через результат виборів в Угорщині, який зафіксував поразку Орбана.
Таким чином у Москві фактично підтримали наративи, які поширюють євроскептики.
Вибори, що відбулися 12 квітня, стали переломним моментом для угорської політики. Опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобула переконливу перемогу, отримавши 138 зі 199 мандатів у парламенті. Натомість правляча партія "Фідес", яку очолює Орбан, втратила більшість і отримала лише 56 місць.
Після 16 років домінування Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині. Його політичний курс критикували за проросійську риторику, конфлікти з європейськими інституціями, блокування допомоги Україні та скасування санкцій з РФ.
