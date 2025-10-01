В Кремле отреагировали на призыв сделать Крым "непригодным для жизни"

Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался давать официальный комментарий на заявление бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о необходимости сделать Крым "непригодным для жизни" россиян. По словам представителя Путина, это "глупые заявления".

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о заявлении Бена Уоллеса о Крыме.

"Давайте комментировать заявления действующих министров обороны. Относительно бывших и тех, кто делает такие глупые заявления – не считаем нужным их комментировать", — сказал Песков.

Бен Уоллес во время выступления на Варшавском форуме безопасности призвал Запад предоставить Украине дальнобойные ракеты, в частности Taurus, и намекнул на удары по Крымскому мосту как способу заставить Путина платить высокую цену. По словам Уоллеса, Крым для российского диктатора "основа эго", поэтому полуостров нужно сделать таким, чтобы там "нельзя было жить и функционировать".

Несмотря на заявления Уоллеса о ракетах Taurus, руководство Германии пока не предоставило их в использование для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле снова унизили президента США Дональда Трампа. Заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев намекнул на фейковость угроз американского лидера об отправке атомных подлодок к российским берегам.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле анонсировали выступление Путина, о котором будут "говорить во всем мире". По словам Пескова, российский диктатор выступит на "Валдае", где будет говорить о "полицентрическом мире", однако больших деталей о речи Путина спикер Кремля не предоставил.