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В Кремле отреагировали на разрешение Польши избивать ее оружием по России

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение из Польши о разрешении использовать западное оружие для ударов по территории РФ.

сегодня, 13:13 comments1003
Автор:
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Slava Kot
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Польша стала одной из 10 стран, давших разрешение Украине бить своим оружием по территории России. На эти сообщения отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что Москва ожидала подобного решения от Польши. 

В Кремле отреагировали на разрешение Польши избивать ее оружием по России

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сказал, что Варшава против ограничений западного оружия для Украины и не возражает, чтобы украинские силы использовали польское оружие для ударов по России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия видела сообщения Польши о разрешении для ударов по территории РФ.

"В Кремле ознакомлены со словами заместителя министра обороны Польши, что Варшава разрешила Киеву применять поставленное им оружие для ударов по России. РФ не раз говорила о своей реакции в случае применения Киевом оружия Запада для ударов по своей территории", — отреагировал Песков.

В предварительных сообщениях представители РФ заявляли, что Запад "повышает градус эскалации". Кроме того, руководство России угрожало странам глобальным конфликтом, а также принять меры, заключающиеся в продолжении войны в Украине.

В настоящее время 10 стран разрешили использовать свое оружие для ударов по России: Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Чехия, Финляндия, Франция и Швеция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор в своей пропагандистской речи заявил, что в случае вхождения иностранных войск на территорию Украины, польские силы оставят там навсегда. Таким образом, Путин в очередной раз пытается продвинуть идею, что Польша хочет захватить часть Украины.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте США Дональде Трампе, который сообщил, что мог бы бомбить Москву.



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Ігор

сегодня, 12:39

Це маніпуляція! Ні Польща ні балтійські мікронедакраїни не мають зброї дальньої дії. Так провокатори намагаються підставити більш розумово-розвинуті країни, а самі у сторонці. Так вони і євроінтеграцією Януковича маніпулювали. А відповідала за це Україна втратою Криму Донбасу. На європейський шлях Україна не стала і ті провокатори чудово це бачили, але мовчали, бо їм не результат для України був потрібен, а напакостити Росії за допомогою інструменту - Україна. Ось так і починаються в світі війни, це вже потім буде кошерне: "він перший напав".


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