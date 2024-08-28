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В Кремле отреагировали на слова Трампа: сказали будет ли Третья мировая война

В Кремле заявили, что «вылазки» ВСУ в Курской области до предела нагнетают ситуацию

сегодня, 13:53
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Ткачик Олеся

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что многие западные страны "по уши залезли в конфликт в Украине". Именно так он отреагировал на слова Дональда Трампа, который предположил, что операция Вооруженных силу Украины в Курской области может привести к началу Третьей мировой войны.

В Кремле отреагировали на слова Трампа: сказали будет ли Третья мировая война

Дмитрий Песков

При этом, как заявил Песков, поводы для обеспокоенности есть, и к подобным "алармистским" заявлениям можно относиться с пониманием.

"Такие вылазки, как в Курской области, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, Трамп заявлял, что атака Украины на российский регион демонстрирует, что новая мировая война ближе, чем когда-либо. По его словам, атака украинских военных на российский регион демонстрирует, что новая мировая война ближе, чем когда-либо. Стоит отметить, что Трамп далеко не первый раз говорит о Третьей мировой войне. Ранее политик заявлял, что Третья мировая может начаться, если он не победит на президентских выборах в ноябре.

Также "Комментарии" рассказывали, что кремлевский диктатор Владимир Путин не занимается защитой территорий в Курской области, а сконцентрировал свои усилия на Донбассе по одной причине. Дело в том, что Путин считает, что якобы Дональд Трам, когда станет президентом США, поможет России решить вопрос захваченных российских территорий. Считает, что "Трамп придет – порядок наведет" и прогонит украинцев с официальных российских границ, а на Донбассе, наоборот, оставит России все, что пожелает. Надежды на Трампа способствовали тому, что Кремль пошел ва-банк и тратит ресурсы так, чтобы их хватило аккурат к зиме.




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