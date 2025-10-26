В Кремле отреагировали на срыв встречи Трампа и Путина

В Кремле заявили, что говорить об "отмене" встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным – некорректно. Такую реакцию выразил спикер Кремля Дмитрий Песков после того, как Трамп сообщил об отказе от встречи с Путиным в Будапеште.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным заявил, что конкретных договоренностей о дате встречи Путина и Трампа не было.

"Точных договоренностей о датах встречи Путина и Трампа не было, поэтому говорить о "отмене" саммита некорректно. Перед встречей президентов нужно проделать большую домашнюю работу", — сказал спикер Кремля.

По его словам, потенциальная встреча требовала бы серьезной подготовки, поскольку "в повестке дня" могли быть вопросы, связанные с войной в Украине, международной безопасностью и экономическими отношениями.

Кроме того, Песков традиционно выразил приверженность Дональду Трампу, заявив, что Путин "ценит искреннее желание Трампа разрешить украинский кризис". В то же время, представитель Путина обвинил Киев и европейских партнеров в том, что процесс "мирного урегулирования" находится на паузе.

"Мирное урегулирование на паузе из-за действий Киева, провоцируемого европейцами", — добавил Песков.

Напомним, что 16 октября Дональд Трамп заявил о возможной личной встрече с Путиным в Венгрии после телефонного разговора между двумя лидерами. Однако уже 23 октября американский лидер сообщил, что отменил встречу.

