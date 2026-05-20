В Кремле истерически отреагировали на угрозы Литвы ударить по Калининграду

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Кремле резко отреагировали на заявления министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о том, что НАТО при необходимости может нанести удары по российским военным объектам в Калининградской области. В Москве такие слова назвали "заявлением на грани безумия".
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что не видит смысла серьезно воспринимать угрозы о возможном ударе НАТО по Калининграду. По его словам, они якобы свидетельствуют о "безумии" отдельных политиков в странах Балтии.
В то же время, представитель Кремля повторил традиционные российские нарративы о "русофобии" в странах Балтии и обвинил Литву в антироссийской политике.
На слова литовского дипломата также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала подобные заявления "суицидальной паранойей" и обвинила страны Балтии в нагнетании напряжения.
Напомним, что ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung заявил, что Альянс обладает достаточными военными возможностями для нейтрализации российских объектов в Калининграде в случае возникновения угрозы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев истерически отреагировал на угрозы НАТО ударить по Калининграду.
Также "Комментарии" писали, что Россия пригрозила Латвии из-за атаки дронов: в Украине жестко отреагировали.