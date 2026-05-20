В Кремле истерически отреагировали на угрозы Литвы ударить по Калининграду

В Кремле резко отреагировали на заявления министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о том, что НАТО при необходимости может нанести удары по российским военным объектам в Калининградской области. В Москве такие слова назвали "заявлением на грани безумия".

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что не видит смысла серьезно воспринимать угрозы о возможном ударе НАТО по Калининграду. По его словам, они якобы свидетельствуют о "безумии" отдельных политиков в странах Балтии.

"Это заявление на грани безумия. Я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это, скорее, свидетельствует о том, какие там безумные политики. Политики настолько бешены вряд ли способны на какие-то продуманные и изощренные действия. Это хорошо", — сказал Песков.

В то же время, представитель Кремля повторил традиционные российские нарративы о "русофобии" в странах Балтии и обвинил Литву в антироссийской политике.

"Это антироссийское застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможности делать то, что в пользу этих стран. Собственно, это их не красит – эта антироссийскость", – сказал Песков.

На слова литовского дипломата также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала подобные заявления "суицидальной паранойей" и обвинила страны Балтии в нагнетании напряжения.

Напомним, что ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung заявил, что Альянс обладает достаточными военными возможностями для нейтрализации российских объектов в Калининграде в случае возникновения угрозы.

