В Кремле отреагировали на унизительные слова Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром" и отметил, что экономика страны находится в "ужасном состоянии". В ответ представитель Путина попытался возразить американскому лидеру и назвал Россию "медведем".
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков в эфире "Радио РБК" ответил на слова Трампа по поводу его сравнения России с "бумажным тигром".
Спикер Кремля добавил, что, несмотря на санкции и "определенные точки напряжения", Россия якобы сохраняет макроэкономическую устойчивость, несмотря на войну против Украины.
Слова Трампа прозвучали 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Американский лидер охарактеризовал действия России в Украине как бесцельные и подчеркнул, что экономика страны находится в тяжелом состоянии.
Бумажный тигр – это выражение, которое происходит из Китая и стало широко известно благодаря Мао Цзэдуну. Оно означает кто-то или что-то, что кажется мощным и угрожающим, но на самом деле является слабым и бессильным.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о новом ультиматуме после встречи Зеленского и Трампа.
Также "Комментарии" писали, что Песков озвучил готовность Путина к переговорам по войне.