В Кремле отреагировали на унизительные слова Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром"

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром" и отметил, что экономика страны находится в "ужасном состоянии". В ответ представитель Путина попытался возразить американскому лидеру и назвал Россию "медведем".

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в эфире "Радио РБК" ответил на слова Трампа по поводу его сравнения России с "бумажным тигром".

"Россия никак не тигр, Россия все же больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия – настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет", — сказал Песков.

Спикер Кремля добавил, что, несмотря на санкции и "определенные точки напряжения", Россия якобы сохраняет макроэкономическую устойчивость, несмотря на войну против Украины.

Слова Трампа прозвучали 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Американский лидер охарактеризовал действия России в Украине как бесцельные и подчеркнул, что экономика страны находится в тяжелом состоянии.

"Россия бесцельно воюет уже три с половиной года, в войне, которую настоящая военная сила должна выиграть менее недели. Это не вызывает восторг от России. На самом деле это делается ее похожей на "бумажного тигра". У Путина и России большие экономические проблемы, и Украине пора действовать", — сказал Трамп.

Бумажный тигр – это выражение, которое происходит из Китая и стало широко известно благодаря Мао Цзэдуну. Оно означает кто-то или что-то, что кажется мощным и угрожающим, но на самом деле является слабым и бессильным.

