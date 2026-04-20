Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир Россия В Кремле отреагировали на выборы в Болгарии после победы партии Радева
В Кремле отреагировали на выборы в Болгарии после победы партии Радева

Дмитрий Песков отреагировал на результаты выборов в Болгарии после победы коалиции, связанной с Руменом Радевым.

20 апреля 2026, 13:07
Slava Kot

В Кремле прокомментировали результаты парламентских выборов в Болгарии, где убедительную победу одержала коалиция "Прогрессивная Болгария", лидером которой является бывший президент страны Румен Радев. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что делать выводы об изменении политического курса Европы по отношении к России пока рано.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле отреагировал на выборы в Болгарии. По его словам, Москва положительно воспринимает заявления отдельных европейских политиков, выступающих за "прагматический диалог" с Россией.

"Пока преждевременно делать широкие выводы о том, что изменится общеевропейский климат. Нам импонируют слова некоторых европейских лидеров о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога с РФ", — сказал Песков.

Он также добавил, что Россия якобы открыта для переговоров с другими государствами, хотя, по его словам, в Европе эта позиция не всегда находит поддержку.

После подсчета "Прогрессивная Болгария" набрала около 44,7% голосов, что может обеспечить ей единоличное большинство в парламенте. В парламент также проходят проевропейские силы, партия экс-премьера Бойко Борисова и несколько меньших политических блоков. Однако именно партия Радева будет у власти и принимать ключевые решения. Румен Радев ранее неоднократно делал заявления, которые трактовались как более мягкие по отношению к Москве. Также он выступал против помощи Украине и поддерживал сближение с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, победит ли на выборах в Болгарии "новый Орбан".

Также "Комментарии" писали, что пророссийская сила берет парламент Болгарии под контроль после победы Румена Радева.



