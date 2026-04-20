У Кремлі відреагували на вибори в Болгарії після перемоги партії Радева

У Кремлі прокоментували результати парламентських виборів у Болгарії, де переконливу перемогу здобула коаліція "Прогресивна Болгарія", лідером якої є колишній президент країни Румен Радев. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що робити висновки про зміну політичного курсу Європи щодо Росії поки що зарано.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі відреагував на вибори в Болгарії. За його словами, Москва позитивно сприймає заяви окремих європейських політиків, які виступають за "прагматичний діалог" з Росією.

"Поки що передчасно робити широкі висновки про те, що зміниться загальноєвропейський клімат. Нам імпонують слова деяких європейських лідерів щодо готовності вирішувати проблеми шляхом прагматичного діалогу з РФ", — сказав Пєсков.

Він також додав, що Росія нібито відкрита до переговорів з іншими державами, хоча, за його словами, у Європі ця позиція не завжди знаходить підтримку.

Після підрахунку "Прогресивна Болгарія" набрала близько 44,7% голосів, що може забезпечити їй одноосібну більшість у парламенті. До парламенту також проходять проєвропейські сили, партія експрем’єра Бойко Борисова та кілька менших політичних блоків. Однак саме партія Радева буде у владі та приймати ключові рішення. Румен Радев раніше неодноразово робив заяви, які трактували як більш м’які щодо Москви. Також він виступав проти допомоги Україні та підтримував зближення з РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи переможе на виборах у Болгарії "новий Орбан".

Також "Коментарі" писали, що проросійська сила бере парламент Болгарії під контроль після перемоги Румена Радева.