В Кремле отреагировали на результаты выборов во Франции

Во Франции оппозиционная ультраправая партия "Национальное объединение" во главе с пророссийским лидером Марин Ле Пен одержала победу на парламентских выборах. На это отреагировали в Кремле, где заявили, что внимательно следят за выборами во Франции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков выступил на брифинге, где прокомментировал результаты парламентских выборов во Франции. По словам представителя Путина, Россия хочет дождаться результатов второго тура, однако тенденции для Европы Песков назвал ясными.

"Мы очень внимательно, конечно, следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще раньше сказались в ряде европейских стран, в том числе и во Франции", — сказал Песков.

Напомним, что на выборах в Европарламент победу во Франции одержала оппозиционная партия "Национальное объединение". Макрон отреагировал на результаты и объявил о досрочных парламентских выборах.

Согласно результатам первого тура партия Марин Ле Пен получила 33,1% голосов, "Народный фронт" – 27,99%, а провластная партия Эммануэля Макрона "Возрождение" заняла третье место – 20,04% голосов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марин Ле Пен отреагировала на победу своей партии "Национальное объединение" на парламентских выборах во Франции и призвала поклонников о большей поддержке во втором туре. Также на результаты выборов отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о необходимости объединения французов, чтобы преодолеть ультраправую Марин Ле Пен во время следующего голосования.

Также "Комментарии" писали главу МИД РФ Сергея Лаврова, который прокомментировал ситуацию по французским инструкторам, которых могут отправить в Украину.