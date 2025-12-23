В Кремле сдержанно отреагировали на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о якобы "прорыве" в переговорах по урегулированию войны России против Украины. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что не понимает, что именно имел в виду американский политик, и призвал дождаться дополнительных разъяснений.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков в эфире российского телеканала "Россия 1" заявил, что такие сложные вопросы, как мирные переговоры, не могут эффективно решаться в публичном формате. По его словам, в Москве нет информации о прорыве по мирному соглашению и ждут дополнительных деталей со стороны США.

"Я не совсем, честно говоря, имею информацию, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно урегулировать такую сложную проблему. Но, с другой стороны, наверное, впоследствии мы получим какие-то разъяснения", — сказал Песков.

Заявление Пескова прозвучало после комментариев Джей Ди Вэнса, ранее сообщившего, что администрация США считает текущий этап переговоров "прорывным". По его словам, Москва и Киев впервые перешли к более откровенному обсуждению ключевых вопросов, четко обозначив как неприемлемые позиции, так и возможные зоны компромисса.

Несмотря на заявленный "прогресс", Вэнс предостерег, что переговоры при посредничестве США будут продолжены, но их результат не гарантирован и может не завершиться подписанием мирного соглашения.

