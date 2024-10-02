Как заявил во время брифинга спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия не получала официальный запрос от Германии на проведения разговора между канцлером Олафом Шольцом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Шольц и Путин

"Нет, не запрашивал", — ответил представитель Кремля на вопрос, были ли просьбы о разговоре со стороны Берлина. При этом с декабря 2022 года, указал Песков, непубличных контактов у Путина с Шольцом также не было.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы планирует в ближайшие недели провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом неизвестно, о чем Шольц хотел бы поговорить с российским диктатором. Правда, есть информация о том, что канцлер планирует позвонить Путину до саммита "Большой двадцатки", который должен пройти в ноябре в Бразилии. При этом, по информации западных СМИ, некоторые страны Запада считают, что нужно восстанавливать диалог с Путиным. Была информация, что якобы с ним могут встретиться перед саммитом "Большой двадцатки".

Также "Комментарии" рассказывали, что кандидат на должность канцлера Германии в 2025 году от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что Олаф Шольц не стремится помочь Украине победить в войне против России. Напротив, Мерц утверждает, что действующий канцлер опасается поражения страны-агрессора. Фридрих Мерц остро критиковал Шольца, пытаясь снизить его популярность среди избирателей. По словам немецкого политолога Сергея Сумленного, действия Шольца лишь подтверждают, что он никогда не стремился к победе Украины в войне.



