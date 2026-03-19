В Кремле ответили, когда продолжатся мирные переговоры с Украиной

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по завершению войны между Россией и Украиной сейчас находятся на паузе, однако она носит "ситуативный" характер. По его словам, они продолжатся, когда США будут выделять больше времени на войну в Украине.

Дмитрий Песков во время брифинга получил вопрос о возобновлении трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ, ведь ранее представитель Кремля утверждал, что они на паузе. По его словам, Москва ожидает возобновления трехсторонних переговоров после того, как стороны согласуют свои графики. Как указывает Песков, прежде всего это касается участия США.

"Это такая ситуативная пауза по понятным причинам, потому как только будет возможность, как только будут согласованы графики всех трех сторон, прежде всего графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров", — сказал Песков.

Помимо этого, Песков прокомментировал ситуацию с атаками беспилотников в Черном море. Представитель Путина заявил, что российские военные якобы "делают все возможное", чтобы устранить угрозу энергетической инфраструктуре.

