В Кремле ответили на вопрос о дате новых переговоров Украины, США и РФ

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к быстрому возобновлению трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией по завершению войны. Однако представитель Путина не назвал конкретные сроки возможных переговоров.

Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос о дате последующих переговоров Украины, США и РФ. По его словам, российская сторона рассчитывает, что очередной раунд переговоров состоится в ближайшее время.

"Конкретных дат пока нет, но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет в скором времени", — заявил Песков.

Речь идет о переговорном формате с участием Украины, США и России, который был начат в январе этого года в Абу-Даби. Первая встреча делегаций состоялась 23-24 января, второй раунд прошел 4-5 февраля. Все стороны тогда публично охарактеризовали переговоры как "конструктивные", однако не раскрывали детали обсуждений.

Известно, что ключевой темой переговоров оставались вопросы безопасности и возможные подходы к завершению войны России против Украины. Несмотря на заявления о продвижении в диалоге, единственным конкретным и публично подтвержденным результатом встреч в Абу-Даби стал обмен пленными между Киевом и Москвой.

