В Росії оцінили переговори з Україною: наскільки наблизилися до кінця війни

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що переговорний процес щодо припинення війни Росії проти України триває, однак до реального закінчення конфлікту ще далеко. Таким чином очільник МЗС РФ оцінив ініціативи президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров в інтерв’ю російському телеканалу "НТВ" прокоментував результати двох раундів переговорів в Абу-Дабі. За його словами, не можна захоплюватися тиском Трампа на Європу та Україну, а говорити про швидке завершення війни наразі передчасно.

"Це все добре, якщо ми хочемо досягти миру в Україні, але поки що ми не там. Продовжуються переговори, другий раунд відбувся в Абу-Дабі, там попереду ще велика дистанція", — сказав Лавров.

Перша зустріч в Абу-Дабі між делегаціями України, США та РФ відбулася 23–24 січня, а другий раунд переговорів пройшов 4-5 лютого. Всі сторони охарактеризували перемовини, як конструктивні, однак деталі обговорюваних ініціатив залишаються закритими. Хоча відомо, що основна увага була зосереджена на безпекових питаннях і можливих підходах до завершення війни.

Єдиним конкретним і публічно підтвердженим результатом переговорів в Абу-Дабі став обмін полоненими між Україною та Росією.

