В Кремле ответили, придет ли Путин на похороны Пригожина

Спикер Путина, Песков ответил, придет ли Путин на похороны Евгения Пригожина. По его словам, у главы Кремля "насыщенный рабочий график". Об этом сообщают РИА Новости , ссылаясь на заявление Пескова во время брифинга.

Путин и Пригожин (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос, может ли Путин посетить похороны Пригожина, в Кремле заявили, что не знают, сколько времени уйдет на все процедуры опознания. Но добавили, что у президента "насыщенный рабочий график".

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Кроме того, Песков ответил на сообщение о причастности Путина. Он все возразил и сказал, что "все это ложь абсолютная".

Комментируя причины катастрофы, спикер российского президента Песков заявил, что фактов пока немного. Так что их следует выяснить следствию. Также он сообщил, что официальные итоги расследования будут опубликованы позже.

Кроме этого, он ответил, что пока ничего не может сказать о будущем "вагнеровцев". Но он отметил, что де-юре такой структуры нет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле дали окончательный ответ – поедет ли Путин на саммит G20 в Индию. Президент России Владимир Путин не планирует поездку на саммит G20 в Индию, который состоится в сентябре. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Вроде бы, главной причиной, почему российский диктатор намерен пропустить саммит Большой двадцатки Песков назвал важность для Путина оставаться в России, ведь продолжает "специальная военная операция" в Украине и главное внимание должно быть приковано к ней.

Ранее СМИ писали, что вероятным местом первого появления Путина вне оккупированных россиян территорий (Беларусь, часть Украины, где мог быть и двойник) после мартовского решения МКС, называлась именно Индия, где 9-10 сентября состоится встреча глав государств в формате G20.



