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В Кремле ответили, сможет ли Трамп быстро закончить войну в Украине

Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп не закончит войну в Украине.

сегодня, 16:30
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "из области фантастики" предвыборные слова Дональда Трампа о готовности закончить войну в течение 24 часов, если он станет президентом США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле ответили, сможет ли Трамп быстро закончить войну в Украине

В Кремле высказались о Трампе и войне в Украине. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков в ходе беседы с российским пропагандистом Павлом Зарубиным в рамках программы "Москва. Кремль. Путин" прокомментировал обещания Трампа быстро закончить войну в Украине.

"Не думаю, что есть какая-то волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно", — сказал Песков.

Далее представитель Путина заявил, что можно себе представить гипотетически ситуацию, при которой якобы возможно окончание войны в случае победы Трампа.

"Если предположить, что следующий президент США сделает во время своего инаугурационного заявления о том, что США выступают за мир и поэтому прекращают свою поддержку Украины, останавливают все программы военной помощи и требуют сесть за стол переговоров, тогда в целом до утра у кого-то что-то изменится в мозгу, особенно в Киеве", — заявил в своей пропагандистской речи Песков.

Спикер Кремля добавил, что такой вариант развития событий "из области фантастики".

Напомним, что Трамп неоднократно обещал быстро закончить войну в Украине, однако не сообщал детали. По словам лидера республиканцев, если он победит на выборах, то лично будет говорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с призывом начать мирные переговоры по окончанию войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп хочет возобновить отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, но Украина мешает этому.

Также "Комментарии" писали, что Песков заявил об ответе России на бои в Курской области.



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