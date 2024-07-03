В Кремле ответили, ведет ли разговоры Путин с Трампом для окончания войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин не находится в диалоге с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом по поводу его плана окончания войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время брифинга спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных разговорах Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

"Путин и Трамп не ведет диалога по Украине", — сообщают слова Пескова российские издания.

Также Песков прокомментировал заявления Трампа по окончании войны в Украине за один день. По словам Пескова, Кремль не может ответить, ведь не знает сути плана Трампа. Кроме того, представитель Кремля сообщал, что "мирный план" Трампа для окончании войны в Украине должен учитывать линию фронта.

Напомним, что советники 45-го президента США Дональда Трампа рассказали о плане окончания войны в Украине в случае победы лидера республиканцев на выборах в США. По этому плану США смогут дать Украине оружие только в случае согласия Киева вступить в мирные переговоры с Россией. Также план Трампа предусматривает, что будет установлена линия прекращения огня, соответствующая ситуации на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как Владимир Зеленский отреагировал на его инициативу по прекращению огня на линии фронта для начала мирных переговоров с Россией, чтобы окончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали детали "мирного плана" Дональда Трампа.