В Кремле паника из-за атак украинских дронов: почему Путин бесится и теряет контроль

Удары украинских беспилотников по территории России вызывают растущее напряжение и "панические реакции" в Кремле, заставляя российского диктатора Владимира Путина терять контроль и усиливать страх перед поражением РФ. Об этом заявила верховная представительница Европейского Союза по иностранным делам Кайя Каллас, комментируя эскалацию войны и изменение характера боевых действий.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кая Каллас в интервью AFP отметила, что усиливающиеся глубокие атаки по объектам внутри РФ демонстрируют растерянность Москвы.

"Это явно свидетельствует о панике с российской стороны. Они усиливают атаки на Украину, поскольку не знают, как реагировать на ситуацию", – указывает Каллас.

По словам главной дипломатки ЕС, украинские удары по энергетической инфраструктуре России преследуют стратегическую цель, которая заключается в сокращении доходов Кремля от нефти, что является ключевым источником финансирования войны.

"Путин явно усугубляет террор, чтобы посеять страх, и делает это потому, что находится в проигрышном положении на поле боя. Но я считаю, что им до сих пор не удалось сломить сопротивление украинцев, и сомневаюсь, что они смогут это сделать с помощью этих атак", — добавила Каллас.

Кая Каллас отметила, что на фоне эскалации Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России. Его ключевая цель состоит в том, чтобы ограничить доходы Кремля от экспорта нефти и перекрыть доступ к финансовым рынкам и технологиям, которые могут использоваться в военном производстве. Отдельно ЕС рассматривает механизмы усиления поддержки Украины, в частности, в сфере противовоздушной обороны и защиты критической инфраструктуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кая Каллас озвучила жесткий ультиматум ЕС для России по мирным переговорам с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров истерически сорвался из-за жесткого требования ЕС сократить армию России.