У Кремлі паніка через атаки українських дронів: чому Путін скаженіє та втрачає контроль

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Удари українських безпілотників по території Росії викликають зростаючу напругу та "панічні реакції" в Кремлі змушуючи російського диктатора Володимира Путіна втрачати контроль та посилювати страх перед поразкою РФ. Про це заявила верховна представниця Європейського Союзу з закордонних справ Кая Каллас, коментуючи ескалацію війни та зміну характеру бойових дій.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Кая Каллас в інтерв’ю AFP зазначила, що дедалі частіші глибокі атаки по об’єктах всередині РФ демонструють розгубленість Москви.
За словами головної дипломатки ЄС, українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії мають стратегічну мету, яка полягає у скорочені доходів Кремля від нафти, що є ключовим джерелом фінансування війни.
Кая Каллас зауважила, що на тлі ескалації Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії. Його ключова мета у тому, щоб обмежити доходи Кремля від експорту нафти та перекрити доступ до фінансових ринків і технологій, які можуть використовуватися у військовому виробництві. Окремо ЄС розглядає механізми посилення підтримки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кая Каллас озвучила жорсткий ультиматум ЄС для Росії щодо мирних переговорів з Україною.
Також "Коментарі" писали, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров істерично зірвався через жорстку вимогу ЄС скоротити армію Росії.