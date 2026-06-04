У Кремлі паніка через атаки українських дронів: чому Путін скаженіє та втрачає контроль

Удари українських безпілотників по території Росії викликають зростаючу напругу та "панічні реакції" в Кремлі змушуючи російського диктатора Володимира Путіна втрачати контроль та посилювати страх перед поразкою РФ. Про це заявила верховна представниця Європейського Союзу з закордонних справ Кая Каллас, коментуючи ескалацію війни та зміну характеру бойових дій.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Кая Каллас в інтерв’ю AFP зазначила, що дедалі частіші глибокі атаки по об’єктах всередині РФ демонструють розгубленість Москви.

"Це явно свідчить про паніку з російського боку. Вони посилюють атаки на Україну, оскільки не знають, як реагувати на ситуацію", — вказує Каллас.

За словами головної дипломатки ЄС, українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії мають стратегічну мету, яка полягає у скорочені доходів Кремля від нафти, що є ключовим джерелом фінансування війни.

"Путін явно посилює терор, щоб посіяти страх, і робить це тому, що перебуває у програшному становищі на полі бою. Але я вважаю, що їм досі не вдалося зламати опір українців, і сумніваюся, що вони зможуть це зробити за допомогою цих атак", — додала Каллас.

Кая Каллас зауважила, що на тлі ескалації Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії. Його ключова мета у тому, щоб обмежити доходи Кремля від експорту нафти та перекрити доступ до фінансових ринків і технологій, які можуть використовуватися у військовому виробництві. Окремо ЄС розглядає механізми посилення підтримки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кая Каллас озвучила жорсткий ультиматум ЄС для Росії щодо мирних переговорів з Україною.

Також "Коментарі" писали, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров істерично зірвався через жорстку вимогу ЄС скоротити армію Росії.