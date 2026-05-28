Лавров істерично зірвався через жорстку вимогу ЄС скоротити армію Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Лавров істерично зірвався через жорстку вимогу ЄС скоротити армію Росії

У Росії грубо відреагували на заяву Каї Каллас щодо військових обмежень армії РФ.

28 травня 2026, 13:20
У Кремлі грубо відповіли на заяву очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас про те, що будь-які військові обмеження для України мають однаково стосуватися і Росії. Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав слова європейської посадовиці "ідіотськими".

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров отримав питання від місцевих ЗМІ щодо слів Каї Каллас, що у разі мирних переговорів щодо України, Росія має скоротити власну армію. Очільник МЗС РФ емоційно відповів, що не хоче коментувати заяви Каллас.

"Слухайте, я ідіотських заяв не обговорюю", — сказав Лавров.

Подібним чином висловилася і речниця МЗС РФ Марія Захарова. 

"Тихо сам із собою я розмовляю", — написала Захарова у своєму Telegram-каналі.

Напередодні Кая Каллас заявила, що поступки у можливих переговорах про завершення війни в Україні не можуть бути односторонніми. За її словами, якщо Росія наполягає на скороченні української армії, аналогічні умови мають бути застосовані й до російських військ. Крім того, глава дипломатії ЄС нагадала про присутність російських військових у Грузії та Молдові. На її думку, виведення російських сил із цих територій є важливою умовою безпеки для Європи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що іноземні посольства не сприймають серйозно погрози Росії.

Також "Коментарі" писали, що Каллас заявила, що посольство США єдиним покинуло Київ через погрози Росії. У США відповіли, чи справді їхнє посольство таємно втекло з Києва після погроз РФ. Там зазначили, що вони радять американцям не перебувати в Україні.



