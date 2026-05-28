Лавров істерично зірвався через жорстку вимогу ЄС скоротити армію Росії

У Кремлі грубо відповіли на заяву очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас про те, що будь-які військові обмеження для України мають однаково стосуватися і Росії. Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав слова європейської посадовиці "ідіотськими".

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров отримав питання від місцевих ЗМІ щодо слів Каї Каллас, що у разі мирних переговорів щодо України, Росія має скоротити власну армію. Очільник МЗС РФ емоційно відповів, що не хоче коментувати заяви Каллас.

"Слухайте, я ідіотських заяв не обговорюю", — сказав Лавров.

Подібним чином висловилася і речниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Тихо сам із собою я розмовляю", — написала Захарова у своєму Telegram-каналі.

Напередодні Кая Каллас заявила, що поступки у можливих переговорах про завершення війни в Україні не можуть бути односторонніми. За її словами, якщо Росія наполягає на скороченні української армії, аналогічні умови мають бути застосовані й до російських військ. Крім того, глава дипломатії ЄС нагадала про присутність російських військових у Грузії та Молдові. На її думку, виведення російських сил із цих територій є важливою умовою безпеки для Європи.

