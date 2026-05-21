В Кремле после переговоров Путина и Си заявили, что Китай поможет закончить войну в Украине

В Кремле заявили, что вопрос окончания войны в Украине стал одной из главных тем переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, Пекин выразил готовность способствовать мирному урегулированию войны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга перед журналистами заявил, что Китай готов помочь выйти на "мирную траекторию" по войне России против Украины.

"Тема Украины действительно затрагивалась. Китай действительно готов приложить усилия для того, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования. Мы благодарны нашим китайским друзьям за это", — заявил Песков о переговорах Путина и Си.

В то же время, Песков уточнил, что "китайский мирный план", который Пекин презентовал еще в 2023 году, во время нынешних переговоров не обсуждали. Также, по его словам, китайская сторона не выдвигала новых официальных инициатив по завершению войны.

"Этот план не обсуждался", – коротко сказал Песков.

Напомним, что Китай в своем "мирном плане" призвал к прекращению боевых действий и переговоров, однако предложенный Пекином план вызвал сдержанную реакцию со стороны Украины и западных партнеров из-за отсутствия четких механизмов вывода российских войск с оккупированных территорий.

