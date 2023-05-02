logo

BTC/USD

28469.27

ETH/USD

1855.25

LTC/USD

87.80

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле пожаловались на дипотношения с Польшей и заявили о русофобии
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле пожаловались на дипотношения с Польшей и заявили о русофобии

В Кремле жалуются на русофобию в Польше

сегодня, 17:17
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

В Кремле заявили, что все еще ждут возобновления дипломатических отношений с Польшей и жалуются, что "русофобия завладела умами" граждан этой страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков российским пропагандистам.

В Кремле пожаловались на дипотношения с Польшей и заявили о русофобии

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет, русофобия завладела умами в Польше", — заявил он.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на границе с Калининградской областью Польша строит защитный забор. В Польше начали строить двухсоткилометровое электронное заграждение на границе с Калининградской областью. Такое заявление сделал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. Стоимость обустройства такого забора оценили в 81 миллион евро. Он будет протяженностью 199 километров, и вокруг него установят три тысячи камер. Завершить строительство шлагбаума на польско-российской границе планируют до конца сентября текущего года. Работы приступили в районе пограничных постов в Безледах и Семпополе.

Также "Комментарии" информировали о том, что Польша стягивает танки и гаубицы к границе с Россией . 22 марта в Польшу прибыли танки и гаубицы, которые страна еще раньше заказала в Южной Корее. Об этом сообщает министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, страна создает силу, которая могла бы сдержать агрессора. Путин должен подумать дважды, прежде чем примет ошибочное решение напасть на Польшу. По информации PAP, министр обороны рассказал, что танки и гаубицы поступят на вооружение для 16-й механизированной дивизии в Варминско-Мазурском воеводстве, находящейся на границе с Калининградской областью России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!