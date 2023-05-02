В Кремле пожаловались на дипотношения с Польшей и заявили о русофобии

В Кремле заявили, что все еще ждут возобновления дипломатических отношений с Польшей и жалуются, что "русофобия завладела умами" граждан этой страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков российским пропагандистам.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет, русофобия завладела умами в Польше", — заявил он.

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Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на границе с Калининградской областью Польша строит защитный забор. В Польше начали строить двухсоткилометровое электронное заграждение на границе с Калининградской областью. Такое заявление сделал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. Стоимость обустройства такого забора оценили в 81 миллион евро. Он будет протяженностью 199 километров, и вокруг него установят три тысячи камер. Завершить строительство шлагбаума на польско-российской границе планируют до конца сентября текущего года. Работы приступили в районе пограничных постов в Безледах и Семпополе.

Также "Комментарии" информировали о том, что Польша стягивает танки и гаубицы к границе с Россией . 22 марта в Польшу прибыли танки и гаубицы, которые страна еще раньше заказала в Южной Корее. Об этом сообщает министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, страна создает силу, которая могла бы сдержать агрессора. Путин должен подумать дважды, прежде чем примет ошибочное решение напасть на Польшу. По информации PAP, министр обороны рассказал, что танки и гаубицы поступят на вооружение для 16-й механизированной дивизии в Варминско-Мазурском воеводстве, находящейся на границе с Калининградской областью России.