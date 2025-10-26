В Кремле пригрозили "сокрушительным" ответом на удары по территории России

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова прибегнуть к "жестокому" и "сокрушительному" ответу в случае ударов глубоко внутри своей территории. Таким образом, представитель Путина отреагировал на возможность Украины использовать американские ракеты Tomahawk для ударов по РФ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным пригрозил ответом за атаки вглубь территории РФ.

"Как и сказал президент Путин, реакция будет сокрушительной", – сказал Песков 26 октября.

Эти слова прозвучали после недавнего заявления самого Путина, 23 октября пообещавшего "убедительный ответ" в случае каких-либо военных ударов по территории России. Он также подчеркнул, что Москва якобы "никогда не подвергнется давлению" со стороны США или других государств.

Угрозы из Москвы раздались на фоне обсуждений в Вашингтоне возможности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что эти ракеты позволят сильнее надавить Путина и вернуть его позицию в сторону переговоров, а не продолжения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал причину, почему Украина до сих пор не получила ракеты Tomahawk. По словам президента США, "это сложное оружие", которое можно использовать только с привлечением американских военных, а для обучения специалистов из других стран требуется около года.

