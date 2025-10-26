У Кремлі пригрозили "нищівною" відповіддю на удари по території Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова вдатися до "жорсткої" та "нищівної" відповіді у разі ударів глибоко всередині своєї території. Таким чином представник Путіна відреагував на можливість України використати американські ракети Tomahawk для ударів по РФ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков у розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним пригрозив відповіддю за атаки вглиб території РФ.

"Як і сказав президент Путін, реакція буде нищівною", — сказав Пєсков 26 жовтня.

Ці слова пролунали після нещодавньої заяви самого Путіна, який 23 жовтня пообіцяв "переконливу відповідь" у разі будь-яких військових ударів по території Росії. Він також наголосив, що Москва нібито "ніколи не піддасться тиску" з боку США чи інших держав.

Погрози з Москви пролунали на тлі обговорень у Вашингтоні можливості передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. Президент України Володимир Зеленський запевняє, що ці ракети дозволять сильніше натиснути на Путіна та повернути його позицію у бік переговорів, а не продовження війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп назвав причину, чому Україна досі не отримала ракети Tomahawk. За словами президента США, "це складна зброя", яку можна використовувати лиш з залученням американських військових, а для навчання фахівців з інших країн потрібно близько року.

Також "Коментарі" писали, що Путін погрожує новою ядерною ракетою, яку називають "летючим Чорнобилем". За його словами, ядерні сили РФ перебувають на "найвищому рівні у світі", а ракета "Буревісник" пройшла випробування.