В Кремле прокомментировали "послание" Зеленского, которое Фицо привез Путину

В Кремле заявили, что Владимир Путин ожидает прямого обращения от президента Украины Владимира Зеленского для начала возможных мирных переговоров. В Москве дали понять, что больше не хотят получать сигналы через посредников и требуют личного контакта на высшем уровне.

Владимир Путин и Роберт Фицо.

С громким заявлением выступил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, комментируя слухи о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы привез Путину некое послание от Зеленского. По словам Ушакова, подобные сигналы Киев передавал уже неоднократно и через разных международных посредников.

"Это старые сигналы, которые передавались через многих лиц, в том числе через Трампа. Пусть звонит – он что-то передает, а потом все зависает в воздухе", — заявил представитель Кремля.

Ушаков подчеркнул, что Путин якобы готов к прямому диалогу и личной встрече с Зеленским в Москве. В Кремле утверждают, что российский лидер "много раз" давал понять о готовности принять украинского президента для переговоров.

При этом чиновник поспешил опровергнуть информацию о том, что Роберт Фицо привез в Москву какие-либо новые или особые предложения от Киева. По его словам, словацкий премьер лишь рассказал Путину о своих контактах с Зеленским, однако никаких официальных посланий не передавал.

Заявление Ушакова прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможности новых переговорных форматов между Украиной и Россией. В то же время Киев неоднократно подчеркивал, что любые переговоры возможны только при соблюдении украинских условий и гарантий безопасности.

Резкая риторика Кремля может свидетельствовать о попытке Москвы навязать собственный сценарий возможного диалога и усилить давление на фоне затяжной войны.

