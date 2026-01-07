Рубрики
Спецпосланець і представник російського диктатора Володимира Путіна віднедавна систематично коментує всі події, які відбувають на Заході. Так Кирило Дмитрієв висловився, мовляв, США можуть використати нафтові гроші з Венесуели для купівлі Гренландії. Про це представник Путіна написав у соцмережі Х.
Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел
У свою чергу журналісти Sky News припустили, що вочевидь Дмитрієв має на увазі злиття та поглинання, коментуючи нещодавні геополітичні заяви президента США Дональда Трампа в бізнес-контексті.
Зауважимо, у статті WSJ йдеться про те, що американський державний секретар Марко Рубіо заявив на закритому брифінгу, що нібито не планується неминуче вторгнення до Гренландії. Мовляв, метою Вашингтона є викуп цієї території у Данії.
Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює кілька сценаріїв можливого придбання Гренландії, причому застосування американських збройних сил повністю не виключається. Про це заявила прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт у коментарі CNN.
За її словами, Трамп розглядає Гренландію як пріоритет національної безпеки США та ключовий елемент стратегії стримування в Арктичному регіоні.
Також видання "Коментарі" повідомляло – нарешті розкрилися дві причини, чому Трамп так маніакально хоче захопити Гренландію.