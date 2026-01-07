logo_ukra

У Кремлі розкрили карти: за які кошти Трамп зібрався купити Гренландію
У Кремлі розкрили карти: за які кошти Трамп зібрався купити Гренландію

Кирило Дмитрієв заявив, що США використовують нафтові гроші з Венесуели для купівлі Гренландії

7 січня 2026, 14:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпосланець і представник російського диктатора Володимира Путіна віднедавна систематично коментує всі події, які відбувають на Заході. Так Кирило Дмитрієв висловився, мовляв, США можуть використати нафтові гроші з Венесуели для купівлі Гренландії. Про це представник Путіна написав у соцмережі Х.

У Кремлі розкрили карти: за які кошти Трамп зібрався купити Гренландію

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

"Купити Гренландію за венесуельську нафту? Інноваційні геополітичні злиття та поглинання”, — написав російський посадовець, відповідаючи на публікацію Wall Street Journal.

У свою чергу журналісти Sky News припустили, що вочевидь Дмитрієв має на увазі злиття та поглинання, коментуючи нещодавні геополітичні заяви президента США Дональда Трампа в бізнес-контексті.

Зауважимо, у статті WSJ йдеться про те, що американський державний секретар Марко Рубіо заявив на закритому брифінгу, що нібито не планується неминуче вторгнення до Гренландії. Мовляв, метою Вашингтона є викуп цієї території у Данії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює кілька сценаріїв можливого придбання Гренландії, причому застосування американських збройних сил повністю не виключається. Про це заявила прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт у коментарі CNN.

За її словами, Трамп розглядає Гренландію як пріоритет національної безпеки США та ключовий елемент стратегії стримування в Арктичному регіоні. 

"Президент та його команда аналізують різні шляхи досягнення цієї важливої зовнішньополітичної мети. Використання збройних сил завжди залишається одним із інструментів, доступних Головнокомандувачу", — наголосила Лівітт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – нарешті розкрилися дві причини, чому Трамп так маніакально хоче захопити Гренландію.




