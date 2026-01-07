У Кремлі розкрили карти: за які кошти Трамп зібрався купити Гренландію

Спецпосланець і представник російського диктатора Володимира Путіна віднедавна систематично коментує всі події, які відбувають на Заході. Так Кирило Дмитрієв висловився, мовляв, США можуть використати нафтові гроші з Венесуели для купівлі Гренландії. Про це представник Путіна написав у соцмережі Х.

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

"Купити Гренландію за венесуельську нафту? Інноваційні геополітичні злиття та поглинання”, — написав російський посадовець, відповідаючи на публікацію Wall Street Journal.

У свою чергу журналісти Sky News припустили, що вочевидь Дмитрієв має на увазі злиття та поглинання, коментуючи нещодавні геополітичні заяви президента США Дональда Трампа в бізнес-контексті.

Зауважимо, у статті WSJ йдеться про те, що американський державний секретар Марко Рубіо заявив на закритому брифінгу, що нібито не планується неминуче вторгнення до Гренландії. Мовляв, метою Вашингтона є викуп цієї території у Данії.

За її словами, Трамп розглядає Гренландію як пріоритет національної безпеки США та ключовий елемент стратегії стримування в Арктичному регіоні.

"Президент та його команда аналізують різні шляхи досягнення цієї важливої зовнішньополітичної мети. Використання збройних сил завжди залишається одним із інструментів, доступних Головнокомандувачу", — наголосила Лівітт.

