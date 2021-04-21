В Кремле рассказали, какие "красные линии" Западу лучше не пересекать

Мировое общество активно обсуждает выступление российского президента Владимира Путина перед населением и правительством РФ. Как известно, политик уделил внимание и внешней политике, предупредив о существовании неких "красных линий" для других стран. В Кремле объяснили, что именно Путин имел в виду, сообщают "РИА Новости".



Песков о "красных линиях" для Запада. Фото: Сергей Гунеев

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, нынче существует несколько тем, которые международным партнерам лучше не затрагивать. Самые главные из них, говорит чиновник, касаются нацбезопасности Российской Федерации.

Песков считает, что Владимир Путин "очертил" некий круг вопросов, в которых Россия собирается разбираться исключительно самостоятельно. Если кто-то попытается силой нарушить границы РФ или причинит дополнительные экономические неудобства, на это последует незамедлительный ответ от российского правительства, подчеркнул спикер Кремля.

Также Дмитрий Песков добавил, что к "красным линиям" также можно отнести вмешательство в выборный или любой другой внутриполитический процесс со стороны Запада.

Помимо этого, в Кремле заметили, что Россия будет реагировать на "оскорбительные разговоры", которые касаются страны и ее граждан.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему во время своей речи Путин не затронул тему Украины или войны на Донбассе.

Эксперты считают, что таким образом российский президент подчеркивает кремлевские месседжи насчет якобы "внутреннего конфликта" в Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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