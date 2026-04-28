Главная Новости Мир Россия В Кремле рассказали о реакции Путина на покушение на Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле рассказали о реакции Путина на покушение на Трампа

Дмитрий Песков заявил, что Путин осуждает какие-либо покушения на жизнь глав государств.

28 апреля 2026, 14:10
Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы последовательно осуждает любые покушения на жизнь глав государств. Таким образом, в Москве прокомментировали недавний инцидент со стрельбой в Вашингтоне во время мероприятия, на котором находился президент США Дональд Трамп.

В Кремле рассказали о реакции Путина на покушение на Трампа

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами ответил на вопрос о покушении на Трампа.

"Президент Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и попытки посягательства на жизнь руководителей государств", — сказал Песков.

Инцидент произошел 26 апреля в столице США во время торжественного мероприятия с участием Дональда Трампа, его супруги Мелании и представителей администрации. По данным американских медиа, 31-летний мужчина по имени Коул Аллен из штата Калифорния открыл стрельбу у места проведения ужина.

В результате нападения был ранен сотрудник Секретной службы США. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого на месте. По информации американских СМИ, задержанный заявил, что его целью были чиновники администрации США, однако отдельно Трампа Коул Аллен не называл. Следователи продолжают устанавливать мотивы нападения.

Предварительно считается, что мужчина действовал самостоятельно. При задержании у него изъяли дробовик, пистолет и несколько ножей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кого первым спасали агенты во время стрельбы в Вашингтоне. Ведео показало, что это не был Дональд Трамп .

Также "Комментарии" писали, что посол Украины Ольга Стефанишина попала под стрельбу в США, где был Трамп.



