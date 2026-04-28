В Кремле рассказали о реакции Путина на покушение на Трампа

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы последовательно осуждает любые покушения на жизнь глав государств. Таким образом, в Москве прокомментировали недавний инцидент со стрельбой в Вашингтоне во время мероприятия, на котором находился президент США Дональд Трамп.

Российский диктатор Владимир Путин.

Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами ответил на вопрос о покушении на Трампа.

"Президент Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и попытки посягательства на жизнь руководителей государств", — сказал Песков.

Инцидент произошел 26 апреля в столице США во время торжественного мероприятия с участием Дональда Трампа, его супруги Мелании и представителей администрации. По данным американских медиа, 31-летний мужчина по имени Коул Аллен из штата Калифорния открыл стрельбу у места проведения ужина.

В результате нападения был ранен сотрудник Секретной службы США. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого на месте. По информации американских СМИ, задержанный заявил, что его целью были чиновники администрации США, однако отдельно Трампа Коул Аллен не называл. Следователи продолжают устанавливать мотивы нападения.

Предварительно считается, что мужчина действовал самостоятельно. При задержании у него изъяли дробовик, пистолет и несколько ножей.

