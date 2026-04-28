У Кремлі розповіли про реакцію Путіна на замах на Трампа

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер Володимир Путін нібито послідовно засуджує будь-які замахи на життя глав держав. Таким чином у Москві прокоментували нещодавній інцидент зі стріляниною у Вашингтоні під час заходу, на якому перебував президент США Дональд Трамп.

Російський диктатор Володимир Путін.

Дмитро Пєсков під час брифінгу з журналістами відповів на питання щодо замаху на Трампа.

"Президент Путін завжди послідовно засуджує будь-які прояви насильства та будь-які спроби зазіхання на життя керівників держав", — сказав Пєсков.

Інцидент стався 26 квітня у столиці США під час урочистого заходу за участю Дональда Трампа, його дружини Меланії та представників адміністрації. За даними американських медіа, 31-річний чоловік на ім’я Коул Аллен зі штату Каліфорнія відкрив стрілянину біля місця проведення вечері.

Унаслідок нападу було поранено співробітника Секретної служби США. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного на місці. За інформацією американських ЗМІ, затриманий заявив, що його ціллю були чиновники адміністрації США, однак окремо Трампа Коул Аллен не називав. Слідчі продовжують встановлювати мотиви нападу.

Попередньо вважається, що чоловік діяв самостійно. Під час затримання у нього вилучили дробовик, пістолет та кілька ножів.

