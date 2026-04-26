Не Трампа: кого першим рятували агенти під час стрілянини у Вашингтоні (ВІДЕО)
Не Трампа: кого першим рятували агенти під час стрілянини у Вашингтоні (ВІДЕО)

На відео зі стрілянини у Washington Hilton видно, що Трамп упав, коли його намагалися врятувати агенти Секретної служби

26 квітня 2026, 12:05
Під час стрілянини на заході у готелі Washington Hilton у Вашингтоні агенти Секретної служби спершу вивели з зали не президента США Дональда Трампа, а віцепрезидента Джей Ді Венса. Такий момент зафіксували на відео з місця інциденту.

Момент перед початком стрілянини. Кадр з відео

Інцидент зі стріляниною стався ввечері 25 квітня у Вашингтоні під час щорічної вечері Асоціації кореспондентів Білого дому. На заході були присутні Дональд Трамп, Меланія Трамп, Джей Ді Венс, урядовці, журналісти та представники політичних кіл.

Після перших звуків пострілів у залі почалася паніка. Як видно на оприлюднених кадрах, співробітники охорони спочатку оперативно евакуювали віцепрезидента Венса. Лише за кілька секунд агенти повернулися до приміщення, оточили Трампа та вивели його з будівлі. Під час евакуації президент США спіткнувся та впав. Охоронці миттєво закрили його собою з усіх боків і допомогли швидко залишити залу.

"Що показово: агенти Секретної служби першим виводили не президента США, а Джей Ді Венса. Лише потім вони повели Трампа, який по дорозі упав", — звертає увагу Стерненко.

За даними поліції, нападником був 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії. Він мав при собі дробовик, пістолет та кілька ножів і намагався прорватися через контрольний пункт біля входу до готелю. Під час затримання пролунало від п’яти до восьми пострілів. Один зі співробітників Секретної служби дістав поранення, однак бронежилет уберіг його від тяжких травм.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з’явилася перша реакція України на стрільбу на заході, де був Трамп. Крім того, посолка України потрапила під стрілянину у США.

Також "Коментарі" писали, що нападник у США розкрив свою ціль: кого хотів убити на заході з Трампом.



