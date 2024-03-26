В Кремле рассказали, поддерживают ли россияне политику Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты российского диктатора Владимира Путина на так называемых выборах считаются "мировым феноменом". Также представитель администрации президента РФ рассказал, поддерживает ли российское общество политику Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков дал интервью российским СМИ, в которых ответил на вопрос о поддержке Путина в России.

"Практически все общество России согласно с политикой Путина, противников очень мало", – сказал Песков.

Представитель Кремля также высказался о войне в Украине, заявив, что это непременная часть работы Путина.

Напомним, Владимир Путин победил на так называемых выборах в России. По данным Центральной избирательной комиссии РФ за российского диктатора проголосовали 87,28% россиян, что явилось рекордным показателем на президентских выборах в России за всю историю страны. Таким образом, Путин будет президентом России до 2030 года.

Несмотря на это, западные страны подвергли критике "выборы" в России. Они указывали на их недемократичность, присутствие давления и подвергли сомнению полученные результаты. Отдельно Запад критиковал Россию за проведение "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по результатам ЦИК РФ стал известный регион, меньше всего голосовавший за Путина на "выборах" в России.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на критику Владимира Зеленского в сторону Владимира Путина. Президент Украины назвал российского диктатора "ничтожеством", а его окружение "отбросами".



