В Кремле рассказали, сколько времени армия РФ будет находиться на границе с Украиной

Военная ситуация на восточных рубежах Украины продолжает волновать большинство представителей нашего общества. Особым вопросом остается концентрация российских военных подразделений неподалеку от границ нашей страны. О вероятных сроках окончания такой дислокации российской армии сообщили в Кремле, передает "Интерфакс.ру".



Песков снова прокомментировал нахождение армии РФ на границе с Украиной. Фото: РИА Новости

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, все передвижения российских военнослужащих и их время пребывания на обозначенных объектах определяет исключительно Владимир Путин. Конкретных сроков окончания дислокации войск в опасной близости к украинской границе на сегодняшний день не называют. Как объясняет Песков, все зависит от того, насколько целесообразным президент Российской Федерации будет считать дальнейшее передвижение подконтрольной ему армии.

При этом Дмитрий Песков повторно акцентировал внимание на том, что и бойцы различных подразделений, и военная техника пребывают на территории России, а не других странах. Поэтому любые перемещения армии не должны "никого волновать". По мнению Пескова, РФ не угрожает никому из своих соседей или международных партнеров, поэтому интересоваться этой темой попросту бессмысленно.

На вопрос о том, не будет ли дислокация российских военных сил рядом с украинской границей постоянной, пресс-секретарь Путина ответил, что "не располагает подобной информацией".

При этом, напомним, что один из депутатов Госдумы на днях назвал причину, по которой российские бойцы могут беспрепятственно зайти на территорию Донбасса. Детальнее — в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как трактует увеличение военной техники вблизи украинской границы бывший депутат Госдумы. Подробно о позиции Ильи Пономарева удастся узнать на нашем портале.

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